Moyen-Orient: 4000 Suisses encore signalés sur Travel Admin App

Environ 4000 voyageurs au Moyen-Orient étaient encore enregistrés, samedi, sur Travel Admin App du Département fédérale des affaires étrangères (DFAE), une semaine après le début de la guerre dans le Golfe. Un chiffre en baisse par rapport à vendredi.

Exactement 4039 voyageurs, dont 2500 aux Emirats arabes unis, attendaient samedi après-midi la possibilité de quitter la région du Golfe, selon les informations du DFAE.

Vendredi, le DFAE avait parlé de 5200 personnes qui cherchaient de l'aide auprès de l'application Travel Admin. L'organisation par la compagnie aérienne Edelweiss de deux vols spéciaux depuis Oman jusqu'à Zurich explique en partie cette diminution des gens en quête de solution pour rejoindre la Suisse.

Selon ses propres informations, la compagnie Edelweiss a affrété, samedi matin, au départ d'Oman deux appareils, pour transporter jusqu'à Zurich 404 passagers, dont 215 ont la nationalité suisse. Les avions étaient attendus en fin de journée à Zurich-Kloten.

Jeudi après-midi, un premier vol spécial de Swiss a atterri à Zurich en provenance d'Oman avec 211 voyageurs suisses à bord. Ni Edelweiss ni Swiss n'avaient encore planifié, samedi après-midi, de vols spéciaux supplémentaires.

Vision au jour le jour

Pour la compagnie aérienne Swiss, la situation évolue quotidiennement face à la guerre au Moyen-Orient. L’organisation de vols spéciaux représente un défi majeur et la priorité absolue du transporteur reste la sécurité.

Compte tenu de la situation au Moyen-Orient, Swiss avance au jour le jour, a expliqué le directeur de Swiss, Jens Fehlinger, dans l’émission 'Samstagsrundschau' de la radio alémanique SRF. En cas de doute, la compagnie privilégie toujours l’option la plus sûre pour ses passagers et ses employés.

La compagnie suisse a pour l’instant suspendu ses vols vers l’important hub de Dubaï ainsi que vers Tel‐Aviv en Israël. La nouvelle guerre au Moyen-Orient complique également le trafic aérien vers l’Asie en général, car seules trois routes étroites restent disponibles: au-dessus du pôle Nord, via la Turquie et l’Azerbaïdjan, ou via l’Arabie saoudite.

/ATS