Moral des directeurs d'achat encore vaillant en juillet

Le moral des directeurs d'achat suisses s'est légèrement assombri en juillet, alors même que le coup de massue des droits de douanes imposés par Donald Trump sur les produits helvétiques n'était pas encore connu.

L'indice PMI a légèrement diminué en juillet, glissant à 48,8 points après 49,6 points, restant ainsi sous le seuil de croissance. Le PMI se situe en dessous des 50 points depuis janvier 2023, indique lundi UBS dans son étude mensuelle préparée en collaboration avec procure.ch.

La baisse du PMI industriel est attribuée à la composante des carnets de commandes, tandis que les délais de livraison et les niveaux de stocks de matières premières ont soutenu l'indicateur. Les directeurs d'achat ont signalé des délais de livraison plus longs pour les composants électroniques et les semiconducteurs.

La composante de l'emploi, à 48,9 points, a atteint son niveau le plus élevé depuis février, indiquant une situation presque stable.

Environ la moitié des entreprises industrielles s'attendent à une augmentation des mesures protectionnistes au cours des 12 prochains mois, environ un tiers a observé une hausse de ces mesures au cours de l'année écoulée.

Le PMI pour le secteur des services a diminué de 6,7 points à 41,8 points au cours du mois sous revue, après déjà une baisse significative en juin. Cette faiblesse a été principalement due à l'activité commerciale, aux nouvelles commandes et aux carnets de commandes.

Les auteurs de l'étude soulignent toutefois que 'des fluctuations importantes de l'indicateur ne sont pas inhabituelles'. Néanmoins, deux valeurs consécutives en dessous de la barre des 50 points suggèrent que la dynamique du secteur des services, encore robuste au printemps, s'est nettement refroidie.

L'enquête a été réalisée du 24 au 28 juillet. Pendant cette période, l'UE a conclu un accord au sujet des droits de douane avec les Etats-Unis, mais aucune annonce n'avait été encore formulée pour la Suisse.

Le 1er août, Donald Trump a annoncé une surtaxe de 39% qui frappera les biens suisses à l'entrée des Etats-Unis à partir du 7 août. Il s'agit de l'une des plus élevées du monde.

/ATS