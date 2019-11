Montreux fête le 25e anniversaire de son marché de Noël

Le marché de Noël de Montreux, le plus emblématique à se tenir en Suisse romande, s'ouvre jeudi pour sa 25e édition. La manifestation aux 550'000 visiteurs propose différents événements inédits pour fêter son quart de siècle.

Parmi ces nouveautés, les organisateurs ont mis sur pied une course d'obstacles pour les familles et les sportifs, la Santa's Run, pour le dimanche 8 décembre. Une semaine plus tard, c'est une autre compétition, la X-mas Ride, qui verra des trikes - une sorte de tricycle - dévaler les pentes des Avants sur les hauteurs de Montreux. Des descentes en traîneau sont également programmées ce jour-là pour les plus jeunes.

Toujours au rayon des nouvelles activités, les enfants pourront fabriquer des lanternes avec des matériaux recyclés de la Maison Visinand. Leurs créations seront ensuite exhibées lors d'un cortège le 21 décembre, puis vendues au profit de la Fondation Planètes Enfants Malades.

Du côté des exposants, 172 chalets sont alignés le long des quais montreusiens sur près d'un kilomètre. Comme l'année dernière, un couvert de 300 mètres a été installé pour offrir un abri aux visiteurs en cas de mauvais temps. Les fins de journée seront à nouveau animées par les apparitions du père Noël sur son traîneau volant, tracté par un câble le long des quais.

Hors Montreux, le marché de Noël se décline aussi avec diverses animations au Château de Chillon et aux Rochers-de-Naye.

Retombées économiques

L'hôte d'honneur de cette édition 2019 est la Russie. Une journée officielle est programmée le samedi 30 novembre avec la visite du père Noël version russe, le Ded Moroz (littéralement le Grand-père Gel), et de sa petite-fille et assistante Snegourotchka. Des animations folkloriques russes seront aussi organisées tous les week-ends.

Avec 550'000 visiteurs annuels, le marché de Noël de Montreux est le deuxième événement le plus couru de Suisse romande après le Salon de l'auto de Genève. Les retombées économiques de la manifestation sont estimées à 30 millions de francs, selon une étude de la Haute école de gestion et de tourisme de Sierre.

'Le mérite du marché de Noël est d'avoir permis de changer complètement le modèle économique de Montreux', relève le syndic Laurent Wehrli, cité dans le dossier de presse. 'Il y a 25 ans, les hôtels fermaient en novembre pour ne rouvrir qu'avant Pâques. Désormais, ils restent ouverts en continu.'

