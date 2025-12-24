Montreux et environs: Riviera Noël a accueilli 652'000 visiteurs

Montreux et environs: Riviera Noël a accueilli 652'000 visiteurs

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Riviera Noël, le marché de Noël de Montreux qui associe ses voisines de Vevey et Villeneuve (VD), s'est achevé mercredi sur un bilan très positif. Quelque 652'000 visiteurs ont fréquenté la manifestation en 35 jours, confirmant la solidité de ce modèle régional.

La manifestation s’est parfaitement déroulée, soulignant la fiabilité du dispositif de sécurité et la qualité de la coordination entre les équipes, les partenaires et les autorités locales et cantonales, se réjouissent les organisateurs mercredi dans un communiqué.

