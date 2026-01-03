Monthey (VS): un cortège pour afficher sa solidarité

Près de 140 personnes se sont réunies, dimanche en début d'après-midi à Monthey (VS), en solidarité avec les familles touchées par le drame de Crans-Montana. Les participants ont sillonné le centre-ville, en silence.

'J'ai cru que mon fils était dans ce bar, heureusement ce n'était pas le cas. Cependant, par solidarité, je n'ai pas voulu rester sans rien faire': organisatrice de ce rassemblement, Sarah Andereggen a voulu réunir des personnes touchées de près ou de loin par l'événement du 1er de l'an. 'Ce drame a touché nos enfants', a-t-elle poursuivi, interrogée par Keystone-ATS, pour expliquer sa démarche.

Cette marche silencieuse a réuni des participants de tout âge, dont de nombreux parents, des adolescents et quelques enfants venus manifester leur solidarité en tenant une rose blanche à la main ou arborant un ruban de la même couleur. Le tout dans une ambiance de recueillement.

Diverses cagnottes en ligne

Ces quelque 140 personnes ont ainsi défilé au coeur de la cité montheysanne, derrière une banderole où l'on pouvait lire: 'Nous sommes unis, main dans la main, coeur contre coeur, pour les victimes de Crans-Montana. Force et courage à tous.'

Outre la mise sur pied de cette manifestation, Sarah Andereggen a ouvert une cagnotte afin de récolter des dons pour aider les familles touchées par le drame. Actuellement, huit de celles-ci sont en ligne sur un site suisse dédié.

La moitié a été lancée par des parents ou des proches de jeunes meurtris par l'incendie. Dimanche, à 15h00, environ 215'000 francs avaient été récoltés sous forme de près de 3300 contributions.

D'autres cagnottes ont été ouvertes en France.

