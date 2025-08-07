Monsieur Prix limite les hausses de tarifs demandées par la Poste

Les prix des lettres en courrier A et en courrier B ainsi que ceux des colis Priority n'augmenteront pas l'année prochaine. La plupart des hausses de prix demandées par la Poste ne seront pas mises en oeuvre en 2026, annonce jeudi Monsieur Prix.

La Poste avait soumis au Surveillant des prix des hausses de tarifs de l’ordre de 70,9 millions de francs pour 2026, en se référant aux défis posés par le financement du service universel, rappellent les services de Stefan Meierhans. Après 'd'intenses négociations', les deux parties ont trouvé un accord amiable pour que la majeure partie des hausses prévues ne soit pas appliquée, ajoutent-ils.

Des hausses de prix ne seront possibles qu'à concurrence de 20,8 millions de francs sur les 70,9 millions visés. Elles concerneront notamment les colis Economy, les envois en nombre de courrier B et les envois non adressés. Ces augmentations devront toutefois 'être compensées de sorte que leur effet reste neutre sur le résultat', précise Monsieur Prix.

/ATS