Moins d'offres d'emploi publiées avant les vacances d'été

A l'approche des vacances d'été, moins d'offres d'emploi ont été publiées en Suisse au mois de juin, par rapport au mois précédent. Les comptables sont les plus recherchés. Les cantons romands ont particulièrement souffert de la pénurie d'offres pendant cette période.

Le nombre d'offres d'emploi publiées a baissé de 3% entre mai et juin en Suisse, selon le Swiss Job Index de Michael Page publié mercredi. Sur un an, il a progressé de 8,6% à l'échelle nationale.

Les emplois les plus recherchés sont les comptables et les contrôleurs financiers. En un mois, la publication d'offres pour ces métiers a grimpé de 6,8% et a grimpé de plus de 22% en un an.

Les autres catégories porteuses sont les experts en droit et conformité (+2,9% en un mois) et les gestionnaires de données (+1,7% entre mai et juin, et même 22,8% en un an).

'Nous constatons une demande croissante de spécialistes dans les domaines de la comptabilité et du contrôle de gestion, ainsi que dans le droit et la conformité, car l'exercice s'arrête en juin pour beaucoup d'entreprises', note Nicolai Mikkelsen, directeur exécutif chez Michael Page.

C'est la région de Zurich qui s'est démarquée entre mai et juin: elle est la seule à s'inscrire dans le positif (+0,5%) sur un mois. A l'inverse, les cantons de Genève, Vaud et Valais ont affiché le plus fort recul (-10,2%).

Par rapport à l'année dernière, l'est de la Suisse a connu la plus forte augmentation, à plus de 21%, suivi par la Suisse centrale et le Mittelland. Zurich (+2,3%) et les cantons romands (+2,4%) ont le moins progressé.

L'indice de la société de conseils est réalisé à partir des offres d'emploi publiées sur les sites internet d'entreprises de toute la Suisse.

/ATS