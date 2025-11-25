Modernisation de la ligne à haute tension Bickigen-Chippis retardée

La modernisation de la ligne à haute tension Bickigen (BE)-Chippis (VS) devrait être retardée de deux ans supplémentaires en raison des procédures judiciaires en cours, selon Swissgrid. La mise en service est désormais prévue pour 2031.

Cette ligne à haute tension a été modernisée à 380 KV, en 1965. Cependant, à ce jour, le courant ne circule qu'à 220 KV. Des travaux sont ainsi prévus sur le tracé existant, rappelle, mardi, Swissgrid dans un communiqué.

Les pylônes seront rehaussés, leurs fondations renforcées et les isolateurs remplacés. Les câbles conducteurs seront tendus davantage et, sur certains tronçons, remplacés par des câbles conducteurs antiparasites.

Autorisation renouvelée

En septembre 2025, l'Office fédéral de l'énergie (OFE) a renouvelé son autorisation, donnant ainsi le feu vert à la modernisation de la ligne. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Le TAF avait préalablement rejeté la majorité des recours contre le projet de ligne en janvier 2024. Toutefois, le dossier d'autorisation a été renvoyé à l'OFE pour examen de solutions possibles en vue d'une réduction supplémentaire du bruit.

Un essai concluant

'Ce nouveau report a un impact notable sur la sécurité d'exploitation du réseau de transport suisse', estime Swissgrid. Cette future ligne à très haute tension 'est un élément-clé pour le transport d'électricité entre le canton du Valais et le Plateau suisse, notamment durant les mois d'hiver où l'approvisionnement peut être tendu.' Un essai à 380 KV réalisé durant l'hiver 2023 a démontré que cette tension augmente la capacité d'importation et réduit significativement les goulets d'étranglement sur le réseau suisse.

'Si les lignes de transport en Valais ne sont pas raccordées au réseau 380 kV, près d'un tiers de la production valaisanne issue de la force hydraulique ne pourra pas être transportée lorsque la nouvelle centrale de pompage turbinage de Nant de Drance sera mise en service', conclut Swissgrid.

Opérationnelle au plus tôt fin 2028

Dans le Haut-Valais, les travaux de construction de la nouvelle ligne à haute tension entre Mörel-Filet et Ernen sont terminés. Les nouveaux pylônes ont été entièrement érigés et peints en vert. La nouvelle ligne transportera l'électricité produite par l'hydroélectricité valaisanne au plus tôt fin 2028, une fois le nouveau poste de transformation 65 KV d'Ernen opérationnel.

