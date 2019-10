Mobility arrête la location de scooters électriques

Le prestataire de solutions de transport partagé Mobility a décidé d'arrêter son projet de scooters électriques au 4 novembre. Il s'agissait d'un projet pilote dans la ville de Zurich, a indiqué la société mardi.

Un an et demi après le lancement du projet, qui mettait à disposition 200 scooters électriques via une application, plusieurs raisons ont justifié cette décision. Le manque de perspectives de rentabilité, le renforcement de la concurrence et les défis technologiques ont eu raison de l'offre.

Beaucoup de clients s'étaient inscrits au départ (7500) mais le nombre d'abonnés a par la suite stagné. 'Les jeunes n'ont pas automatiquement le droit de piloter des scooters avec leur permis de conduire' a indiqué la société. Cet effet avait été 'sous-estimé' par Mobility.

'Il aurait fallu continuer d'investir largement, de sorte que la perspective d'une activité rentable était repoussée à plus loin', a expliqué Roland Lötscher, directeur général de Mobility, cité dans le communiqué.

