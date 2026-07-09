Mobilisation contre la restructuration de St-Paul Médias à Fribourg

Le personnel de St-Paul Médias poursuit sa mobilisation jeudi à Fribourg contre la restructuration de l'éditeur de La Liberté notamment. Le conseil d’administration a confirmé la veille son plan qui prévoit de licencier 15 personnes dans les rédactions et le marketing.

Le personnel de St-Paul Médias s'est dit 'consterné face à l’inflexibilité du conseil d’administration et réitère son opposition ferme aux licenciements', a-t-il fait savoir dans un communiqué publié mercredi soir. Et ce 'malgré les nombreuses démarches entreprises par le personnel et sa délégation'.

'Nous restons convaincus que les objectifs financiers fixés pourraient être revus à la baisse, et que des solutions moins brutales que des licenciements sont possibles”, a dit Julie Rudaz, membre de la délégation et présidente de la société des rédactions, en précisant craindre un nouvel affaiblissement de celles-ci.

C'est pourquoi le personnel se réunira une nouvelle fois à 15h00, à la suite du rassemblement de jeudi dernier. Il veut encore exprimer sa 'vive opposition' à la restructuration.

/ATS