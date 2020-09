Mobilezone se lie avec Carvolution pour des abonnements automobiles

Mobilezone conclut un partenariat avec Carvolution pour proposer en magasin des abonnements automobiles, fait savoir jeudi le prestataires de services télécoms. Dans un premier temps, 27 surfaces sur 120 en Suisse offriront cette possibilité à la clientèle.

Le communiqué précise que 'les clients pourront souscrire des abonnements automobiles pour la première fois directement dans un magasin et non plus seulement en ligne, tout en bénéficiant des conseils avisés du personnel de vente de Mobilezone'.

Prendre une voiture en abonnement plutôt qu'en location ou à l'achat est une tendance qui se multiplie, car de nombreux utilisateurs souhaitent conserver leur flexibilité, y compris dans le choix de leur véhicule.

Avec son offre d'abonnement automobile, Carvolution présente une alternative à l'achat et au leasing. Les clients choisissent leur véhicule et paient un prix fixe mensuel, lequel inclut tous les coûts (vignette, immatriculation, révisions et entretien, assurance, impôts et pneus). Seul le carburant est à la charge de l'abonné.

/ATS