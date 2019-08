Mobilezone rachète Mobilit et IT Business Services

Le distributeur de services et accessoires de télécommunications Mobilezone acquiert les sociétés soleuroises Mobilit et IT Business Services, toutes deux basées à Härkingen.

Les cibles de reprises desservent avec leurs 14 employés quelque 150 détaillants et prestataires de services informatiques en Suisse.

Le bénéfice brut cumulé des deux sociétés représentait l'an dernier trois millions de francs, précise un communiqué jeudi. Les anciens propriétaires resteront actifs au sein du groupe Mobilezone.

/ATS