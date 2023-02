Mobilezone épinglé par la FRC sur des questions de garantie

Mobilezone est dans le collimateur de la Fédération romande des consommateurs (FRC). D'après elle, Mobilezone propose à ses clients des extensions de garantie, la 2ème année suivant l'achat d'un nouvel iphone. Or, légalement, la garantie de deux ans est obligatoire.

Selon les témoignages recueillis par la FRC, l'enseigne annonce à ses clients 'des garanties d'un an seulement sur les téléphones Apple et propose des extensions payantes à 39 francs pour la seconde année'. Or, depuis 2013, la garantie légale de deux ans 'est irréductible pour l'achat d'un appareil neuf'.

La FRC a envoyé des enquêteurs dans dix points de vente Mobilezone, répartis sur six cantons. En tout, sept succursales ont indiqué une année de garantie. 'Et les réponses du personnel sont aussi fausses que farfelues', regrette la FRC.

Une situation similaire avait été pointée du doigt chez Swisscom en 2017, suite à quoi l'opérateur avait été 'contraint à revoir ses pratiques'.

/ATS