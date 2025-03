Mobilezone en recul l'année dernière

Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile Mobilezone a enregistré des résultats en baisse au cours de l'exercice 2024. Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé de 90 centimes au titre de l'année écoulée.

De janvier à fin décembre, le bénéfice corrigé des effets exceptionnels a atteint à 38,1 millions de francs, contre 51,7 millions l'exercice précédent, indique un communiqué. Le bénéfice net s'est fixé à 17,0 millions.

Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a chuté à 52,7 millions de francs, soit 23,3% de moins sur un an. La marge afférente s'est tassée à 5,2% après 6,8%. L'Ebit publié s'est affiché à 28,3 millions pour une marge correspondante de 2,8%. La direction rappelle qu'elle a comptabilisé 24,4 millions d'effets exceptionnels.

Le chiffre d'affaires annuel a stagné à 1,00 milliard, après 1,01 milliard un an plus tôt. Corrigé des effets de change, il a atteint 1,02 milliard.

Ces chiffres satisfont en partie les prévisions du consensus de l'agence AWP dont les analystes interrogés optaient pour un chiffre d'affaires de 977 millions, un Ebit ajusté de 52,9 millions avec une marge de 5,4% et un dividende à 90 centimes.

Pour 2025, Mobilezone table sur un Ebit de 53 à 60 millions, ainsi qu'une marge Ebit entre 11,0 et 12,0% pour la Suisse, et de 3,0 à 3,5% pour l'Allemagne. Le rapport entre l'endettement net et l'Ebitda est attendue stable, sous les 2%.

Par ailleurs, la direction a annoncé une suspension du programme de rachat d'actions 2022-2025 pour l'année en cours. Elle assure néanmoins poursuivre une 'politique de dividende attractive'.

Au conseil d'administration, Gabriela Theus ne se représentera pas lors de la prochaine assemblée générale. '

/ATS