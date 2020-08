Mobilezone dépasse largement les attentes des analystes

Mobilezone a réussi l'exploit de dépasser largement les attentes des analystes au terme du premier semestre et affiche de l'optimisme pour le reste de l'exercice, selon un communiqué paru vendredi.

Le chiffre d'affaires du spécialiste des télécoms a progressé de 10,9% pour atteindre 597 millions de francs par comparaison avec les six premiers mois de 2019 (509,1 millions seulement pour le consensus des analystes).

Dans la même période le résultat d'exploitation (Ebit) et le bénéfice net sont certes en recul par rapport à 2019, avec 9 millions de francs pour le premier (-61,8%) et 7 millions pour le second (-59,0%), mais dépassent de loin les attentes des analystes interrogés par AWP qui tablaient respectivement sur 8,2 millions et 5,9 millions.

Mis à part le commerce de gros en Allemagne, toutes les activités qui avaient été frappées par la crise du coronavirus se sont bien reprises.

Pour le second semestre, Mobilezone se déclare très confiant, en particulier pour le commerce en ligne en Allemagne et pour les ventes de détail ainsi que pour les services aux professionnels en Suisse.

Le groupe confirme son objectif 2020 modifié d'Ebit compris entre 38 millions et 43 millions francs qui avait été communiqué en mai. Et pour l'exercice 2021 Mobilezone prévoit un Ebit naviguant entre 61 millions et 66 millions de francs.

Par ailleurs, suite à douze ans d'activité en tant que président du conseil d'administration Urs Fischer ne se représentera pas lors de la prochaine assemblée générale prévue en avril 2021.

C'est Olaf Swantee, un expert du secteur européen des télécommunications et ancien directeur général de l'opérateur Sunrise, qui sera proposé comme nouveau président du conseil d'administration.

/ATS