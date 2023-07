Mitsubishi Motors plus confiant avec le yen faible qui perdure

Mitsubishi Motors, troisième membre de l'alliance Renault-Nissan, a révisé lundi en hausse ses prévisions de résultats 2023/24, grâce notamment à un effet négatif des taux de change moins important qu'initialement prévu, sur fond de la faiblesse persistante du yen.

Le groupe est aussi un peu plus optimiste qu'auparavant concernant l'amélioration de ses prix de vente, notamment en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, sa zone de prédilection.

La marque aux trois diamants anticipe désormais un bénéfice net annuel de 110 milliards de yens (671 millions de francs au cours du jour), soit 10 milliards de yens de plus que lors de sa prévision initiale en mai. Cela reviendrait néanmoins à une chute de 35% sur un an.

Le groupe anticipe un bénéfice opérationnel annuel de 170 milliards de yens (+20 milliards de yens par rapport à sa perspective de mai), soit une baisse de 11% sur un an.

Ses ventes annuelles devraient en revanche augmenter de 13% (contre 10% lors de sa prévision précédente), à 2780 milliards de yens.

Sur son premier trimestre (avril-juin), Mitsubishi Motors a généré un bénéfice net de 47,9 milliards de yens (+24% sur un an). Son bénéfice opérationnel a lui bondi de 47% et ses ventes de 20%.

La situation du groupe est cependant de plus en plus problématique en Chine, où ses ventes ont complètement fondu ces dernières années, du fait notamment des profondes mutations du marché automobile chinois, de plus en plus dominé par des marques locales et très branchées sur l'électrique.

Mitsubishi Motors n'a écoulé que 7000 véhicules en Chine au premier trimestre. GMMC, sa coentreprise locale avec le constructeur chinois GAC, a récemment suspendu sa production sine die pour entamer une profonde restructuration.

/ATS