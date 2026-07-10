Misenso, l'ex-filiale de Migros, annonce sa faillite

Surendettée, la chaîne zurichoise spécialisée dans les lunettes et les appareils auditifs Misenso, ex-filiale de Migros, a annoncé sa faillite. Au total, 18 magasins en Suisse mettent la clé sous la porte. Une centaine d'employés sont concernés.

'Fondée il y a six ans en tant que filiale de Migros, Misenso n'a jamais été rentable', a déclaré vendredi à l'agence AWP un porte-parole de la maison mère autrichienne Neuroth, confirmant une information du Blick.

Il y a deux ans, Hören & Sehen Beteiligungs GmbH, une société du groupe Neuroth, a investi dans Misenso afin de stabiliser la société et de l'implanter sur le marché. 'Cependant, ni les ajustements stratégiques, ni les changements de gestion opérationnelle, ni les mesures prises pour accroître les ventes, ni la récente réduction du réseau d'agences à 18 points de vente n'ont permis d'améliorer sensiblement la situation financière de Misenso', a poursuivi le porte-parole.

Misenso compte actuellement 18 points de vente en Suisse, la plupart situés dans des magasins Migros.

La Fédération des coopératives Migros (FCM) avait vendu l'enseigne zurichoise au groupe autrichien Neuroth en juin 2024. Le marché spécialisé était toutefois resté une marque indépendante.

/ATS