Militants sur le tarmac de Genève Aéroport - Trafic aérien bloqué

Des dizaines d'activistes du climat ont investi mardi le tarmac de Genève Aéroport où des jets privés sont exposés dans le cadre du European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE). Le trafic aérien a été bloqué pendant une heure.

Des dizaines de policiers sont intervenus très rapidement pour déloger les militants qui étaient notamment attachés aux avions, a constaté un photographe de Keystone-ATS sur place. La police genevoise a interpellé environ 80 activistes, a indiqué sa porte-parole Tiffany Cudré-Mauroux.

Provenant de 17 pays, les activistes soutiennent Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion et d'autres organisations de défense du climat, a indiqué Greenpeace. Ils demandent l'interdiction des jets privés. Des militants ont aussi bloqué l'entrée principale du salon de l'aviation d'affaires, le plus grand en Europe, qui se tient à Palexpo.

'Détruisent notre planète'

Les militants ont collé des mises en garde sur les jets, comme celles qui existent sur les paquets de cigarettes, du type 'Les jets privés détruisent notre planète', 'brûlent notre avenir' ou encore 'aliment les inégalités'. Alors que Genève connaît un trafic de jets privés très importants, les militants relèvent que l'aéroport d'Amsterdam Schiphol va interdire les jets privés dès 2025.

Selon Greenpeace, les vols privés produisent environ dix fois plus d'émissions de gaz à effet de serre par passager-kilomètre que les vols commerciaux. S'y ajoutent la pollution aux microparticules et sonores. Les jets privés sont toutefois exclus des principales réglementations européennes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La flotte mondiale a plus que doublé en 20 ans.

Trafic aérien bloqué

Les activistes déclarent ne pas vouloir perturber le trafic aérien commercial à Genève Aéroport. Mais, pour des raisons de sécurité, le trafic aérien a été interrompu dès 11h40, pour une heure, a fait savoir le porte-parole de Genève Aéroport Ignace Jeannerat.

/ATS