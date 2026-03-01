Milei annonce 90 réformes pour « redessiner » l'Argentine

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a annoncé dimanche au Parlement un train ambitieux de 90 réformes dans l'année. But de la manoeuvre: 'redessiner' l'Argentine 'pour les 50 prochaines années'.

Ce seront 'neuf mois ininterrompus de réformes structurelles qui vont redessiner l'architecture institutionnelle de la Nouvelle Argentine', a déclaré Javier Milei dans son discours sur l'Etat de la nation, le troisième de sa présidence, lançant la seconde moitié de son mandat. Il a évoqué entre autres, sans entrer dans le détail, des réformes fiscale, du système judiciaire, du code pénal, et du système électoral.

Président depuis 2023, Javier Milei ouvre cette année parlementaire en position de force politique, consolidé par un succès électoral aux législatives de mi-mandat en octobre, et conforté dans son élan dérégulateur par plusieurs réformes adoptées récemment par le Parlement, telle la récente et clivante réforme de la législation du travail, dans le sens d'une flexibilisation.

/ATS