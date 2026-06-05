Migros veut développer les supermarchés ouverts 24h sur 24

Migros Suisse orientale veut développer son concept de supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Alors que le magasin pilote ouvrira ses portes en juillet à Herisau, le chef-lieu d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'autres devraient voir le jour dans la région.

C'est ce qu'a confirmé vendredi à AWP une porte-parole du géant de la distribution.

Ces nouveaux projets ne sont cependant pas encore définitifs, a nuancé Migros Suisse orientale, membre de la Fédération des coopératives Migros.

Le premier point de vente à Herisau devait voir le jour initialement dans le courant de l'été 2025, mais une opposition contre la transformation des locaux et le changement d'affectation du site ont retardé le projet d'un an. Le géant orange détient désormais l'autorisation d'exploitation.

Le concept est le suivant: pendant les heures d'ouverture habituelles, la succursale continuera à être gérée par du personnel, comme actuellement. Après la 'fermeture' de 19h, le site deviendra une échoppe en libre-service. Les clients accèderont au magasin avec leur téléphone portable et règleront leurs achats aux caisses automatiques déjà présentes. Le point de vente présente une surface d'environ 300 mètres carrés et propose quelque 7000 articles.

Du point de vue technologique, Migros va déployer le système des magasins Teo sans personnel, où des caméras et des capteurs prennent le relais du personnel après 19h afin de donner l'alerte en cas d'incident, de problème médical ou d'agression. Les magasins ne peuvent cependant pas être réapprovisionnées durant la nuit, ni le dimanche et les jours fériés, conformément à la loi sur le travail.

Inutile et nuisible aux petits commerçants, dénoncent les syndicats

La coopérative justifie la création de ce concept par le souhait exprimé par de nombreux clients de bénéficier d'horaires d'ouverture plus flexibles. Le site de Herisau est considéré comme un laboratoire idéal, car la succursale est facilement accessible et située dans une commune ne présentant pas les particularités d'une grande ville.

Ce projet n'a pas manqué d'essuyer des critiques de la Fédération syndicale Saint-Gall-Appenzell, pour qui les concepts 24h/24 sont inutiles et pénalisent les petits commerçants qui ne peuvent et ne veulent pas supporter financièrement de tels horaires.

Migros fait face à une concurrence qui a déjà mis le pied dans la porte. L'exploitant de kiosques Valora gère des échoppes 24h/24 de l'enseigne Avec sur les aires d'autoroute. A Zurich, l'entreprise a ouvert des magasins autonomes accessibles par le biais d'une application mobile, notamment le dimanche.

Cependant, en raison de problèmes de sécurité, certaines succursales ont été fermées la nuit. Pour la même raison, l'enseigne Spar a fermé ses points de vente sans personnel à Zurich et dans les Grisons.

/ATS