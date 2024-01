Migros: ventes annuelles en hausse

Les coopératives et filiales de Migros ont vu leur chiffre d'affaires total progresser l'an dernier, atteignant 31,9 milliards de francs. Le commerce stationnaire et en ligne ont soutenu les résultats, tout comme la restauration et la santé.

Le groupe Migros a 'enregistré une forte croissance' de 5,9%, selon un compte-rendu préliminaire du géant orange diffusé mardi. Le chiffre d'affaires du commerce de détail en Suisse a progressé de plus de 4% à 24,1 milliards quand l'activité en ligne a crû de 10,3% à 4,1 milliards.

Tant les supermarchés (+3,6%) que la restauration (+10,2%) se sont améliorés.

Les enseignes spécialisées ont en revanche peiné, Bike World, Do it + Garden, Melectronics, SportX, Micasa et OBI affichant un chiffre d'affaires en baisse de quasiment 8% à 1,5 milliard.

La filiale dédiée aux voyages, Hotelplan, a augmenté son chiffre d'affaires de 20,6% à 1,7 milliard, dépassant le résultat de 2019, soit avant la pandémie de coronavirus.

Les prestations de santé se sont envolées, enregistrant une croissance de presque 75% à 1,3 milliard.

Du côté des marques propres, Migros Industrie a engrangé un chiffre d'affaires de 6 milliards, en hausse de presque 4%.

