Migros cesse l'offensive des marques à l'étranger

La Migros se retire complètement des affaires de marques à l'étranger. Le géant orange ne produira plus que pour des tiers à l'étranger, a dit le directeur Industrie Matthias Wunderlin dans une interview publiée samedi dans les titres de CH Media.

Des produits comme le chocolat Frei ne seront à l'avenir plus que produits comme marques commerciales pour des entreprises tierces, comme la chaîne espagnole de supermarchés Mercadona. Aux Etats-Unis, Migros n'a plus que des négociants comme clients et ces affaires font l'objet d'un examen.

Les anciens projets de prestige comme une ligne propre de cosmétiques en Corée du Sud ou de shampoings en Inde font partie du passé, a relevé M. Wunderlin. Dans le secteur du café et du chocolat, Migros ne fera plus qu'exporter. Migros Industrie se focalise désormais clairement sur l'assortiment suisse.

Le développement de la marque de café Coffee B sera abandonné à des partenaires comme Edeka en Allemagne ou Keurig en Amérique du nord et au Mexique. Il n'est plus question de 'conquérir le monde', a affirmé M. Wunderlin. L'expansion se fera désormais via des contrats de licence. Des discussions sont en cours avec de potentiels partenaires en Europe.

Migros Industrie travaille à l'optimisation de ses usines de production en Suisse et des fermetures ne sont pas exclues. On peut se demander si 47 emplacements sont nécessaires, selon M. Wunderlin.

Le transformateur de viande Micarna a déjà fermé une unité à Ecublens, dans le canton de Vaud, et délocalisé les activités à Courtepin, dans le canton de Fribourg. La centralisation de la production de boissons à Aproz, dans le canton du Valais, fait aussi l'objet d'un examen.

Le maintien de l'unité Mibelle à Buchs, dans le canton d'Argovie, n'est pas garanti sur le long terme. Après la vente au groupe espagnol Persan, son avenir est ouvert.

