Migros augmente son chiffre d'affaires en 2024

Migros a augmenté ses recettes l'an dernier, malgré un contexte difficile, marqué par une vaste restructuration et la vente de plusieurs filiales. Le commerce en ligne a enregistré une forte hausse.

Au total, le chiffre d'affaires de Migros a grimpé de 1,6% par rapport à l'année précédente à 32,5 milliards de francs, indique vendredi le géant orange dans un communiqué. L'un des principaux moteurs de cette croissance a été le commerce en ligne, dont les recettes ont augmenté de 10,1% à 4,5 milliards.

Le commerce de détail stationnaire a connu une évolution stable. Le chiffre d'affaires des supermarchés Migros a progressé de 0,3% à 12,7 milliards de francs. Migros Online, le supermarché en ligne, a vu ses ventes croître de 6% à 365 millions.

'Cette évolution nous conforte dans le fait que nous avons fait le bon choix en nous concentrant sur notre coeur de métier', a déclaré Mario Irminger, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM), cité dans le communiqué.

En dehors de la société autonome Migros Supermarché, les ventes dans le commerce ont progressé de 3,3% à 9 milliards de francs, portées par une activité en ligne forte, notamment avec Galaxus (+17,2% à 2,9 milliards). Denner (+0,1% à 3,8 milliards) et Migrolino (+0,4% à 800 millions) ont vu leurs revenus plutôt stagner.

Cession des marchés spécialisés pas encore totalement achevée

Dans le segment non alimentaire, le transfert du commerce stationnaire vers le commerce en ligne s'est poursuivi. Ce sont principalement les marchés spécialisés, dont le groupe est en train de se séparer, qui ont été concernés. Des repreneurs ont déjà été trouvés pour Melectronics, SportX et Bike World. La recherche d'un propriétaire approprié se poursuit pour Micasa et Do it + Garden alors que des négociations sont en cours pour Mibelle et Hotelplan, dont le chiffre d'affaires a crû de 3% à 1,8 milliard. Selon la presse alémanique, le voyagiste intéresserait ses concurrents allemands Dertour et Hometogo.

Les résultats pour 2025 ne seront plus affectés par les pertes occasionnées par la cession de ces enseignes spécialisées, explique-t-on encore dans le communiqué. Migros n'a pas divulgué en revanche le manque à gagner des filiales précitées. Toutefois, dans un entretien accordé au quotidien 24 Heures début janvier, Mario Irminger affirmait que ces dernières enregistraient 'une perte de plus de 200 millions par an'.

Par ailleurs, les entreprises de Migros Industrie ont engrangé des revenus de 6,1 milliards (+1,8%). Les prestations de santé ont également enregistré une forte croissance à 1,5 milliard, principalement due à l'évolution des ventes du groupe Medbase, en hausse de 25,7%.

Un siècle au compteur

Le géant orange a entamé en 2024 la plus grande transformation de son histoire, annonçant en février la suppression de 1500 postes. Quelque 726 postes sont déjà passés à la trappe jusqu'à présent.

Cette mue est intervenue à la veille du 100e anniversaire du groupe fondé en 1925 Gottlieb Duttweiler. A cette occasion, Migros a transformé en début d'année son nom en 'Merci' pour 'remercier la population suisse de sa fidélité'. Le logo a été partiellement adapté.

L'autre géant de la grande distribution suisse, Coop, a pour sa part lui aussi augmenté son chiffre d'affaires en 2024. Ses revenus ont grimpé à 34,9 milliards de francs, en hausse de 0,6%.

/ATS