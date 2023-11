Migros accepte de réduire la taille de son administration

L'assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros (FCM) a approuvé samedi de réduire de 23 à 13 le nombre de membres de son administration au 1er juillet 2024. Une première tentative avait échoué voici deux mois lors d'une assemblée extraordinaire.

L'assemblée réunie à Zurich a salué 'les efforts de l’administration pour devenir plus légère et plus efficace', a communiqué samedi la FCM. 'L'administration pourra ainsi s’adapter plus rapidement aux évolutions du marché.'

Outre de sa présidente et deux représentants du personnel, l’administration se composera désormais de cinq membres externes ainsi que de cinq membres des coopératives régionales. Le président de la direction générale FCM participera aux séances avec une voix consultative.

/ATS