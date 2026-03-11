Migros Zurich se retire du marché allemand et vend Tegut

Migros Zurich a décidé de se retirer d'Allemagne afin d'accorder la priorité au marché suisse ...
Migros Zurich se retire du marché allemand et vend Tegut

Migros Zurich se retire du marché allemand et vend Tegut

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Migros Zurich a décidé de se retirer d'Allemagne afin d'accorder la priorité au marché suisse. La coopérative a pris la décision de vendre sa filiale allemande Tegut.

Malgré des économies substantielles, qui ont permis de réduire de plus de moitié les pertes d'exploitation du groupe Tegut l'an dernier, la conjoncture en Allemagne a continué de se détériorer, entraînant une baisse des ventes, indique mercredi Migros Zurich dans un communiqué.

'L'analyse approfondie de la situation a clairement démontré que, compte tenu de son positionnement spécifique et de sa taille relativement modeste, Tegut n'est pas économiquement viable à long terme dans ces conditions', explique la coopérative zurichoise.

Un accord a déjà été conclu avec Edeka qui prévoit l'acquisition d'une part importante de la chaîne de supermarchés Tegut. L'option d'un rachat complet de Tegut par un distributeur non présent sur le marché allemand s'est avérée irréalisable.

/ATS
 

