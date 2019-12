Les astrophysiciens suisses Michel Mayor et Didier Queloz ont reçu leur Prix Nobel de physique mardi à Stockholm, en compagnie du Canado-Américain James Peebles. Au total, quinze lauréats ont été honorés.

Les trois récipiendaires du Prix Nobel de physique 2019 ont reçu leur distinction des mains du roi Carl XVI Gustaf de Suède devant quelque 1500 invités. Le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a fait le déplacement de Stockholm pour l'occasion.

Le Prix Nobel de physique est revenu le 8 octobre dernier pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte de la première exoplanète.

Les deux chercheurs de l'Université de Genève ont fait en 1995 la première découverte d'une planète en dehors de notre système solaire: une exoplanète orbitant autour d'une étoile de type solaire, 51 Pegasi b.

Multiples mondes

Dans une conférence prononcée dimanche à l'Université de Stockholm, Michel Mayor a évoqué la longue histoire des réflexions de l'humanité sur l'existence de multiples mondes. Ce qui dans l'Antiquité relevait de la spéculation philosophique est aujourd'hui devenu la réalité de l'astrophysique, avec plusieurs milliers d'exoplanètes découvertes depuis 1995.

Didier Queloz a quant à lui tenu à remercier les ingénieurs, techniciens et collaborateurs des observatoires de Genève et de Haute-Provence, sans lesquels cette découverte n'aurait pas été possible.

Les autres prix en littérature, chimie, médecine et économie étaient aussi remis mardi à Stockholm. Les quinze lauréats reçoivent une médaille, un diplôme et neuf millions de couronnes suédoises (931'000 francs). La remise des prix se déroule traditionnellement le 10 décembre, date de la mort d'Alfred Nobel.

/ATS