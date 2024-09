Meyer Burger va supprimer près de 200 emplois

Le fabricant bernois de cellules solaires en difficulté Meyer Burger va supprimer d'ici fin 2025 près de 200 emplois, sur les 1050 qu'il compte. Le directeur général Gunter Erfurt quitte l'entreprise, remplacé avec effet immédiat par le président, Franz Richter.

Le programme de restructuration doit permettre à Meyer Burger de renouer avec la rentabilité, écrit mercredi l'entreprise établie à Gwatt, près de Thoune. Comme indiqué à fin août, le groupe va se focaliser sur les activités de production sur les sites de Thalheim, dans la commune allemande de Bitterfeld-Wolfen, à une trentaine de kilomètres au Nord de Leipzig, pour les cellules, et de Goodyear aux États-Unis, pour les modules, alors que les capacités technologiques de l'usine allemande de Hohenstein-Ernstthal seront maintenues.

'Considérable', la réduction de l'effectif concerne l'ensemble de la structure du groupe, le nombre de salariés devant être ramené à fin 2025 à quelque 850 collaborateurs, ajoute Meyer Burger. Les suppressions d'emplois en Europe seront compensées par des créations - non chiffrée - de postes aux Etats-Unis, afin d'atteindre la pleine capacité de production à Goodyear.

Le chiffre d'affaires d'environ 350 à 400 millions de francs et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de plusieurs dizaines de millions attendus dès 2026 reposent essentiellement sur la capacité de production déjà majoritairement disponible et sur les contrats d'achat à long terme existants avec de gros clients, poursuit Meyer Burger. Au-delà de son recentrage, le groupe étudie la possibilité de générer des recettes supplémentaire via la vente de technologie et d'équipement à des clients stratégiques dans les domaines de la fabrication de cellules solaires et de la technologie des modules.

Financement recherché

En outre, les liquidités dans l'exploitation opérationnelle doivent continuer à être soutenues par des ventes de modules solaires des stocks actuels ainsi que la cession d'autres actifs. Diverses pistes sont actuellement analysées pour combler le déficit de financement restant.

Le patron sortant, Gunter Erfurt continuera à conseiller le conseil d'administration à la faveur de son vaste réseau et de ses connaissances de l'industrie solaire internationale. Ancien responsable technologique de Meyer Burger, Gunter Erfurt a mené la transformation de la société de l'Oberland bernois d'un fournisseur d'installations en un fabricant de cellules et de modules solaires dans un environnement riche de défis, souligne le groupe.

Bénéficiant d'une longue expérience dans le domaine de la restructuration d'entreprises industrielles, le président Franz Richter assume avec effet immédiat la fonction de directeur général. Dernièrement, M. Richter a exercé des mandats opérationnels chez Süss MicroTec et Dr. Hönle, dont il préside actuellement le conseil de surveillance.

Le chef des finances, Markus Nikles, quittera lui aussi l'entreprise, à fin septembre. Ralf Hermkens, aux Etats-Unis et Frank Zimmermann, pour l'Europe, reprendront la responsabilité du domaine des finances et du contrôle de gestion et rapporteront directement au président exécutif jusqu'à nouvel ordre. Tous deux travaillent déjà dans l'entreprise en tant que vice-présidents exécutifs.

La direction, réduite à trois membres, se concentrera dans un premier temps sur le rétablissement le plus rapide possible de la rentabilité. Outre ses fonctions actuelles, le directeur opérationnel (COO) Daniel Menzel assumera également la responsabilité des ventes. En charge du développement durable (Sustainability Officer) Katja Tavernaro s'occupera essentiellement des aspects juridiques et des ressources humaines dans le cadre de la restructuration.

Le mois dernier, le fabricant bernois de cellules solaires avait fait part de l'abandon de son projet d'usine américaine à Colorado Springs pour se concentrer sur les sites existant de Goodyear, en Arizona, et de Thalheim, en Allemagne, ce dernier devant ainsi poursuivre son activité. Meyer Burger va se concentrer sur l'exploitation de la capacité nominale de production de modules de 1,4 gigawatt à Goodyear, en Arizona, dont la montée en puissance est en cours.

Compte tenu du nouveau revirement stratégique, le groupe avait aussi suspendu la coopération prévue avec une société technologique américaine. Le site de production de cellules de Thalheim devait à l'origine être fermé avec la montée en puissance aux Etats-Unis.

/ATS