Mesures d'économie à la RTS: 20 recommandations et un appel inédit

A la suite de l'annonce des mesures d'économies pour 2025 à la RTS, l'assemblée du personnel a remis jeudi une série de recommandations à la direction pour sauver au minimum 23 emplois sur les 55 menacés. Les cadres ont été invités à faire un geste solidaire.

'L'assemblée du personnel de la Radio Télévision Suisse (RTS), réunie à Lausanne et à Genève, a transmis une liste de 20 recommandations du groupe de consultation à la direction de la RTS. Ces propositions permettraient d'éviter les licenciements et une bonne partie des 55 suppressions de postes annoncées', écrit-elle dans un communiqué.

Elle demande de renoncer aux mandats externes non essentiels, d'intégrer le personnel plutôt que de recourir aux agences de travail temporaire, ou encore privilégier le savoir-faire du personnel sous contrat CCT. Les 94 cadres de la RTS ont été invités à faire un geste, soit réduire de 10% leur taux d'activité et leur salaire sur une base volontaire et solidaire.

La RTS a récemment annoncé qu'elle devra économiser 10 millions de francs en 2025.

/ATS