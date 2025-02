Merck dopé par ses traitements anticancéreux au 4e trimestre

Le laboratoire américain Merck a publié mardi des ventes en hausse au quatrième trimestre 2024, toujours soutenu par ses médicaments phares en oncologie et par la santé animale, mais les ventes de son vaccin contre le papillomavirus Gardasil ont chuté.

Le groupe pharmaceutique, connu sous le nom de Merck Sharp and Dohme (MSD) en dehors des Etats-Unis et du Canada, a engrangé un chiffre d'affaires de 15,6 milliards de dollars (14,3 milliards de francs) d'octobre à fin décembre (+7% sur un an), a-t-il indiqué dans un communiqué. C'est plus qu'anticipé par un consensus d'analystes interrogés par Factset.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires atteint 64,2 milliards de dollars (+7%), conforme aux prévisions du groupe.

Le bénéfice net s'affiche au quatrième trimestre à 3,74 milliards de dollars, contre une perte de 1,2 milliard un an auparavant. Le laboratoire avait alors plongé dans le rouge en raison d'une charge liée à un partenariat de grande ampleur avec le japonais Daiichi Sankyo.

Rapporté par action, et hors éléments exceptionnels, le bénéfice atteint 1,72 dollar, là aussi supérieur aux attentes des analystes de Wall Street. Sur l'ensemble de l'année, il s'affiche à 7,65 dollars, un chiffre un peu inférieur aux prévisions du laboratoire.

Dans le détail, le traitement contre le cancer Keytruda poursuit sa progression exponentielle. Ce traitement au statut de 'blockbuster', recommandé dans de plus en plus d'indications contre divers types de cancers, a rapporté 7,8 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre (+19% sur un an). Sur l'ensemble de l'année, ses ventes atteignent 29,5 milliards de dollars (+18%).

Autre segment porteur, la division santé animale, qui a engrangé 1,4 milliard de dollars de revenus au quatrième trimestre (+9% sur un an), grâce notamment à des prix plus élevés, ainsi qu'à une plus forte demande pour les produits pour le bétail.

A l'inverse, les ventes du vaccin Gardasil, pour la prévention du papillomavirus, ont chuté à 1,55 milliard de dollars (-17% sur un an) en raison d'un recul de la demande en Chine. Dans ce contexte, le laboratoire a annoncé, mardi, qu'il allait interrompre de façon temporaire la vente de ce vaccin en Chine à partir de février, et au moins jusqu'en milieu d'année.

En prenant ces nouvelles données en compte, le groupe anticipe pour 2025 des ventes mondiales en légère progression, comprises entre 64,1 et 65,6 milliards de dollars, et un bénéfice par action - hors éléments exceptionnels - entre 8,88 et 9,03 dollars.

Aux alentours de 12h30 GMT, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Merck reculait de 8,4%.

/ATS