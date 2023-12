Meilleures mesures de hauteur de neige avec l'IA

Grâce à l'intelligence artificielle (IA), il est possible de lire les hauteurs de neige en Suisse à partir d'images satellites. Cette méthode est plus précise et plus rapide que celles utilisées jusqu'à présent, a indiqué jeudi l'EPF de Zurich.

Les données relatives à la hauteur de la neige constituent une base importante pour le tourisme hivernal, pour l'énergie hydraulique et pour l'évaluation du risque d'avalanche par les adeptes des sports d'hiver, note l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans un communiqué.

Jusqu'à présent, la surveillance de la neige en Suisse s'appuyait principalement sur les données des stations de mesure. Comme il n'existe qu'environ 400 de ces stations pour tout le pays, les données sont plutôt imprécises pour de nombreux endroits.

Images satellites

Pour la mesure à l'aide d'images satellites, les scientifiques de l'EPFZ et de sa spin-off Exolabs ont utilisé des images des satellites Sentinel 2 de l'Agence spatiale européenne (ESA). Tous les cinq jours, ces derniers prennent des photos pour chaque endroit du globe. En plus des images satellites, les chercheurs ont alimenté l'IA avec des données topographiques.

Avec ces données satellites et de terrain, ils ont entraîné l'IA à déduire la hauteur de neige pour n'importe quel point du territoire à l'aide d'un procédé appelé 'apprentissage supervisé'. Ils ont laissé le système estimer les hauteurs de neige et ont comparé les résultats avec des mesures de neige réelles.

'Nous avons relevé à chaque point de la grille dans quelle mesure l'IA se trompait dans son estimation et avons adapté le système progressivement de manière à réduire les erreurs', explique Konrad Schindler, professeur de photogrammétrie à l'EPFZ, cité dans le communiqué.

'Nouveau standard'

'Alors que les meilleures cartes d'enneigement existantes en Suisse ont une résolution effective d'environ 250 mètres sur 250, il est possible de zoomer sur nos cartes jusqu'à 10 mètres sur 10 pour lire la hauteur de neige', poursuit Konrad Schindler.

'Nous partons du principe que nous établissons ainsi un nouveau standard pour la mesure des hauteurs de neige en Suisse', souligne le spécialiste.

Outre les images satellites de Sentinel 2, les chercheurs utilisent également les images d'autres satellites. Elles sont certes moins précises, mais fournissent par contre des relevés quotidiens.

/ATS