Matt Brittin, ancien dirigeant de Google, nommé à la tête de la BBC

Matt Brittin, un ancien dirigeant de Google, a été nommé directeur général de la BBC, près de cinq mois après la démission de Tim Davie, à la suite d'un montage trompeur d'un discours de Donald Trump, a annoncé mercredi le groupe audiovisuel public britannique.

M. Brittin, 57 ans, est 'un dirigeant hors pair qui possède les compétences nécessaires pour guider l'organisation à travers les nombreux changements qui s'opèrent sur le marché des médias', a déclaré le président de la BBC Samir Shah, cité dans un communiqué.

/ATS