Matériel de guerre: une commission veut faciliter la réexportation

Non seulement l'exportation de matériel de guerre mais aussi sa réexportation doivent être ...
Matériel de guerre: une commission veut faciliter la réexportation

Matériel de guerre: une commission veut faciliter la réexportation

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Non seulement l'exportation de matériel de guerre mais aussi sa réexportation doivent être facilitées. La commission de la politique de sécurité du National a validé des assouplissements décidés par le Conseil des Etats dans le cadre d'un projet gouvernemental.

Actuellement, toute vente est interdite si un pays est impliqué dans un conflit ou s'il viole gravement les droits humains. Le Conseil fédéral a proposé une réforme lui permettant d'avoir une compétence dérogatoire à durée limitée, pour pouvoir s'écarter exceptionnellement des critères d'autorisation.

Le Conseil des Etats est allé plus loin, souhaitant autoriser les demandes émanant de 17 pays européens sur les 27 de l'UE, ainsi que des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de l'Argentine, entre autres. Le Conseil fédéral pourrait refuser ces demandes dans certaines circonstances.

Par ailleurs, la Chambre des cantons a décidé un autre assouplissement, sur la question des réexportations d'armes vers un pays tiers, dans le contexte de la guerre en Ukraine notamment. Actuellement, un pays comme l'Allemagne ou l'Espagne qui a acheté des munitions à la Suisse il y a des années doit demander la permission au Conseil fédéral avant de les réexporter vers un autre pays.

Le gouvernement a jusqu'ici toujours refusé. La modification des sénateurs demande que les Etats se trouvant sur la liste précitée puissent, sans accord de la Suisse, transmettre à un autre pays le matériel de guerre reçu.

Garantir la sécurité de la Suisse

La commission approuve ces assouplissements, avec des ajustements, indiquent mardi les services du Parlement. Selon elle, il est nécessaire de garantir la sécurité de la Suisse et de renforcer durablement la capacité de défense de l'armée.

Il s'agit aussi de maintenir une base technologique et industrielle de défense qui soit forte et performante. La commission a adopté le projet de loi au vote sur l'ensemble par 16 voix contre 9. Le Conseil national se prononcera durant la session d'hiver.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des baristas de Starbucks en grève un jour de grande promotion

Des baristas de Starbucks en grève un jour de grande promotion

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 18:09

Disney: le chiffre d'affaires trimestriel déçoit, le titre décroche

Disney: le chiffre d'affaires trimestriel déçoit, le titre décroche

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 16:35

Mr Beast ouvre un parc d'attraction éphémère en Arabie saoudite

Mr Beast ouvre un parc d'attraction éphémère en Arabie saoudite

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 16:21

St-Gall accueillera pour la première fois les SwissSkills en 2029

St-Gall accueillera pour la première fois les SwissSkills en 2029

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 15:37

Articles les plus lus

Barry Callebaut ouvre un nouveau site au Canada

Barry Callebaut ouvre un nouveau site au Canada

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 12:33

Corruption: Zelensky impose des sanctions contre un proche

Corruption: Zelensky impose des sanctions contre un proche

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 13:19

St-Gall accueillera pour la première fois les SwissSkills en 2029

St-Gall accueillera pour la première fois les SwissSkills en 2029

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 15:37

Guy Parmelin à Washington pour parler des taxes douanières

Guy Parmelin à Washington pour parler des taxes douanières

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 16:17

La population active occupée augmente au 3e trimestre

La population active occupée augmente au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 09:47

Prix à la production et à l'importation reculent encore en octobre

Prix à la production et à l'importation reculent encore en octobre

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 10:01

Barry Callebaut ouvre un nouveau site au Canada

Barry Callebaut ouvre un nouveau site au Canada

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 12:33

Corruption: Zelensky impose des sanctions contre un proche

Corruption: Zelensky impose des sanctions contre un proche

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 13:19