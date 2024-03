Mars trop doux, avec 2 degrés de plus que la normale

L'excédent de température en Suisse a été d'environ 2 degrés en mars, indique jeudi Meteonews. Egalement trop humide et nuageux, ce mois s'inscrit ainsi dans la lignée des précédents, qui ont été pour la plupart nettement trop doux.

Le dernier mois trop frais par rapport à la moyenne pluriannuelle de 1991 à 2020 a été avril 2023, précise Meteonews.

L'écart de température est un peu plus important au nord qu'au sud. C'est en Suisse orientale que l'excédent est le plus notable, avec parfois plus de 2,5 degrés.

Seulement quelques gelées isolées

Le mois de mars n'a apporté que quelques gelées isolées en plaine et dans les basses vallées alpines, poursuit Meteonews. A Bâle, Neuchâtel, Lausanne et Lugano, par exemple, le dernier jour de gel date toujours de janvier.

Avec des températures largement supérieures à la moyenne depuis la mi-janvier, le développement de la végétation continue d'être en avance sur la moyenne à long terme, et les premiers pommiers commenceront bientôt à fleurir, avec plus de trois semaines d'avance sur la normale.

Le gel causerait déjà de gros dégâts aux cultures fruitières, mais aucun n'est en vue pour le moment.

/ATS