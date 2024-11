Marchés de Noël: Lausanne et Montreux se réorganisent et innovent

Les marchés et ambiances festives de Noël ont pris leurs quartiers à Lausanne et Montreux. Alors que Bô Noël se réorganise pour ses dix ans dans la capitale vaudoise, Montreux s'allie avec Vevey et Villeneuve pour fêter les 30 ans de son marché de Noël.

Les trois sites donnent naissance à Riviera Noël, qui a démarré jeudi et continuera jusqu'au 31 décembre. Cette collaboration ne se limite pas à la seule édition 2024, mais marque le début d'une tradition annuelle visant à dynamiser l'offre touristique de la région, selon les organisateurs. Pour rappel, le marché de Noël de Montreux est le plus important de Suisse romande. Il avait accueilli 500'000 visiteurs l'an dernier.

Il se déploie cette année, comme d'habitude, sur les bords du Léman avec quelque 150 chalets. Ses attractions phares comme le Père Noël volant, la grande roue, la cabane des bûcherons ou la maison du Père Noël aux Rochers-de-Naye sont toujours au rendez-vous.

A Vevey, un marché de Noël investit pour la première fois la place du Marché, où une vingtaine d'exposants sont attendus. La patinoire a aussi été décorée aux couleurs de Noël. Sur la place Scanavin, un village de Noël a été installé pour une 11e édition, proposant notamment des stands de restauration.

A Villeneuve, les festivités démarreront seulement le 27 novembre. Le marché sera transformé en 'village de lutins' avec notamment diverses activités et animations pour les enfants.

Du Château à Plateforme 10

A Lausanne, la dixième édition de Bô Noël a ouvert les festivités mercredi soir. Pour cet anniversaire, les surprises et nouveautés sont nombreuses, avec une réorganisation notamment autour de Plateforme 10, le quartier des arts proche de la gare, en raison des travaux d'assainissement du parking de la Riponne et des travaux sur la place de l'Europe.

La magie de Noël quitte donc la place du Château au nord et s'empare de ce secteur plus au sud, avec un nouveau marché qui accueille la grande roue, une piste de luge de 25 mètres et l'Igloo du terroir vaudois. La 'silent disco', supprimée en 2023 par la Ville, figure à nouveau au programme. Son grand retour se déroulera pour la soirée du réveillon sur le site des trois musées.

Deux petits trains circulent par ailleurs en service continu pour relier les sept marchés de Bô Noël, entre La Cité et Plateforme 10. La rue de Bourg et celle du Lion d'Or se joignent également à la fête, avec un nouveau Marché des artisans et des chalets.

Le grand marché de la place Saint-François accueille, lui, et pour la première fois à Lausanne, une 'tour de Noël', attraction traditionnelle des pays nordiques. Une piste de curling de 10 mètres de long a, elle, été installée sur l'Esplanade de la cathédrale.

Extension des horaires

Les autorités lausannoises ont donné leur accord à une extension des horaires entre Noël et Nouvel An: la fermeture des bars et stands de nourriture est repoussée de 20h00 à 21h00.

Sous la pression de restaurateurs de la ville, accusant Bô Noël de concurrence déloyale, la Municipalité avait imposé certaines restrictions en 2023. Après consultation avec les partenaires économiques, la Ville a limité le nombre de points de vente de nourriture et d'alcool au même niveau que l'année précédente.

En complément des divers marchés de Noël, les exploitants d'établissements ont pu déposer des demandes afin d'aménager et animer leurs terrasses. Comme en 2023, ils ont notamment la possibilité d'y installer des structures légères du 1er décembre 2024 au 28 février 2025.

Durant les six soirs de nocturnes ainsi que pour le Nouvel An, les restaurants pourront également organiser des animations en terrasse. La Municipalité a également décidé d'offrir exceptionnellement la possibilité de diffuser sur ces dernières de la musique de fond durant la période de Bô Noël, soit du 20 novembre au 31 décembre 2024.

Après deux années marquées par la pénurie, les décorations de rue vont rester allumées jusqu'à 23h00 au lieu de 21h00. La tour Bel-Air et l'Hôtel de Ville (dès le 13 décembre) illuminent en particulier ces fêtes avec des projections sons et/ou lumières.

/ATS