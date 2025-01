Marché de l'immobilier: croissance modérée des prix attendue

Les prix de l'immobilier en Suisse ont connu une hausse modeste en 2024, selon le baromètre trimestriel de RealAdvisor. En 2025, la tendance devrait rester la même.

En 2024, les prix des appartements ont augmenté de 2% sur un an et ceux des maisons individuelles de 1,2%, indique lundi dans un communiqué la plateforme RealAdvisor, spécialisée dans l'estimation de biens immobiliers en ligne. Pour la troisième année consécutive, les prix des appartements ont progressé plus rapidement que ceux des maisons individuelles.

Malgré la hausse annuelle, le quatrième trimestre 2024 a connu un ralentissement. Les prix des appartements ont légèrement diminué de 0,1 %, tandis que les maisons individuelles n'ont enregistré qu'une augmentation marginale de 0,1%. La période d'octobre à décembre a montré des différences marquées au niveau régional. Des villes comme Schaffhouse (+1,8%) et Winterthour (+1,3%) et Lausanne (+0,7%) étant en tête de la croissance des prix des appartements, tandis que Lugano (-0,7%), Lucerne (-0,4%) et Saint-Gall (-0,5%) ont enregistré des baisses de prix.

Les variations au niveau cantonal ont également été significatives. Schaffhouse (+1,7%), Genève (+0,8%) et Zurich (+0,8%) ont connu une forte croissance des prix des appartements. En revanche, Bâle-Ville (-2,0%), Uri (-1,7%) et Bâle-Campagne (-1,2%) ont affiché des baisses importantes pour les appartements.

Les maisons individuelles ont suivi une tendance similaire. Dans les cantons du Jura (+1,2%), de Thurgovie (+1,2%), de Genève et de Schaffhouse (+0,9%) les prix ont augmenté, tandis qu'à Bâle-Ville (-2,0%) et à Bâle-Campagne (-1,0%), la tendance s'affiche à la baisse.

Transactions en baisse

Si la croissance des prix a été modeste en 2024, le volume des transactions sur le marché immobilier suisse a lui diminué de 6%, marquant ainsi la deuxième année consécutive de contraction. Malgré la baisse des taux d'intérêt, les niveaux d'activité restent nettement inférieurs à la moyenne des dix dernières années.

Genève illustre cette tendance, avec une baisse du nombre de transactions immobilière de 31% entre le troisième trimestre 2024 et celui de 2023, soit le chiffre trimestriel le plus bas depuis plus d'une décennie. Les biens prennent plus de temps à se vendre. Les maisons individuelles et les appartements restent désormais sur le marché 40% plus longtemps qu'il y a deux ans, ce qui témoigne de la prudence des acheteurs et d'un ralentissement plus général du marché.

Un copié-collé de 2024

Concernant les perspectives pour 2025, les prix de l'immobilier en Suisse devraient refléter les tendances de 2024, avec toujours une croissance modeste des prix et un volume des transactions inférieur à la moyenne. Pour RealAdvisor, le blocage actuel du marché entre acheteurs et vendeurs ne devrait pas disparaître de sitôt.

Malgré des taux hypothécaires attractifs, les contraintes d'offre, liées notamment à une faible activité de construction, continueront de freiner la dynamique du marché. 'Nous restons donc prudents et nous nous attendons à ce que les prix de l'immobilier suisse en 2025 suivent l'inflation', explique Jonas Wiesel, cofondateur de RealAdvisor, cité dans le communiqué.

