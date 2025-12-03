Manque de contrôle sur les impôts - Recettes fédérales en danger

La surveillance exercée sur les contrôles de la perception des impôts dans les cantons n'est ...
Manque de contrôle sur les impôts - Recettes fédérales en danger

Manque de contrôle sur les impôts - Recettes fédérales en danger

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La surveillance exercée sur les contrôles de la perception des impôts dans les cantons n'est pas assez stricte. C'est l'avis du Contrôle fédéral des finances (CDF) pour qui cela entraîne 'des pertes fiscales potentiellement importantes'.

Cela concerne certains cantons qui ne respectent pas l'application uniforme de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, selon le rapport du CDF publié mercredi. Le rapport ne chiffre pas précisément les pertes fiscales.

Selon le CDF, l'Administration fédérale des contributions (AFC), qui supervise la perception cantonale de l'impôt fédéral direct, n'examine pas assez minutieusement les rapports des contrôles cantonaux des finances. De ce fait, les erreurs restent longtemps non détectées, ce qui peut se traduire par moins de rentrées pour la Confédération.

Le rapport cite comme exemples les cantons de Genève et de Thurgovie, où des erreurs longtemps non détectées ont entraîné des pertes de recettes fiscales et des coûts pour la Confédération.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump supprime des restrictions sur la consommation des véhicules

Trump supprime des restrictions sur la consommation des véhicules

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 22:01

Glencore biffe 1000 postes dans le cadre de sa réorganisation

Glencore biffe 1000 postes dans le cadre de sa réorganisation

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 16:15

HSBC poursuit son remaniement avec la nomination d'un président

HSBC poursuit son remaniement avec la nomination d'un président

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 16:05

Hermès: Nicolas Puech assigne LVMH et Bernard Arnault en justice

Hermès: Nicolas Puech assigne LVMH et Bernard Arnault en justice

Économie    Actualisé le 03.12.2025 - 15:57

Articles les plus lus