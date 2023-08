Manor se restructure et supprime 80 emplois

Dans le cadre d'une restructuration, Manor veut supprimer 80 emplois dans les services centraux. Un plan social a été mis en place, en accord avec les syndicats, a indiqué lundi la chaîne de grands magasins.

Manor veut s'appuyer sur les départs à la retraite et les fluctuations naturelles en matière de personnel pour mener à bien la réorganisation au sein du siège, précise un communiqué. Les mesures seront progressivement mises en oeuvre d'ici la fin de l'année 2024.

Au coeur de la nouvelle stratégie, déployée par le nouveau directeur général Roland Armbruster, en place depuis six mois, figurent notamment la numérisation, le segment beauté et parfumerie ainsi que les produits alimentaires, pour lesquels l'accent doit être mis sur la proximité des fournisseurs et le 'fait maison'. Dans douze de ses principaux magasins, les espaces dédiés à la mode doivent également être modernisés.

'La poursuite de la digitalisation sera également un élément clé de notre succès, notamment au siège de l'entreprise avec des process et une organisation plus simples, plus agiles et plus efficients', a indiqué M. Armbruster, cité dans le communiqué.

Une nouvelle version de l'application mobile doit ainsi voir le jour d'ici la fin de l'année.

/ATS