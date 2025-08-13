Manor cède à Coop ses départements alimentaires côté alémanique

Les grands magasins Manor concentrent leur offre dans le segment alimentaire sur les seules ...
Manor cède à Coop ses départements alimentaires côté alémanique

Manor cède à Coop ses départements alimentaires côté alémanique

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Les grands magasins Manor concentrent leur offre dans le segment alimentaire sur les seules régions latines du pays, au détriment de la Suisse alémanique. La maison-mère prévoit de céder graduellement à Coop ses sites de Rapperswil, Emmen et Bâle, entre 2026 et 2027.

Invoquant pour l'heure une simple 'intention', le communiqué diffusé mercredi n'en assure pas moins une reprise par l'autre géant orange de la distribution de tous les collaborateurs des trois supermarchés concernés, à des conditions au moins équivalentes à leurs contrats actuels.

La Suisse romande ne sera pas non plus totalement épargnée, le genevois Manor prévoyant de louer la surface du supermarché de Morges à Migros dès le milieu de l'an prochain. Le cas échéant, les collaborateurs se verront proposer un reclassement à l'interne dans la région.

/ATS
 

Actualités suivantes

La BNS dévoile ses propositions de nouveaux billets de banque

La BNS dévoile ses propositions de nouveaux billets de banque

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 10:47

Prolongation de huit ans du taux spécial de TVA dans l'hébergement

Prolongation de huit ans du taux spécial de TVA dans l'hébergement

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 10:45

Valais: SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

Valais: SalorStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 10:43

La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis selon un sondage

La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis selon un sondage

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 08:37

Articles les plus lus

Une majorité soutient l’e-ID selon un sondage

Une majorité soutient l’e-ID selon un sondage

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 06:01

Straumann pénalisé par le franc fort à mi-parcours

Straumann pénalisé par le franc fort à mi-parcours

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 07:55

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a progressé sur six mois

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a progressé sur six mois

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 07:55

La BC de St-Gall s'est enrobée tous azimuts au premier semestre

La BC de St-Gall s'est enrobée tous azimuts au premier semestre

Économie    Actualisé le 13.08.2025 - 07:56