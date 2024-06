Manifeste du secteur de l'immobilier suisse pour plus de logements

Réuni sous la bannière récemment créée de l'Union pour le logement, le secteur de l'immobilier suisse lance un manifeste pour davantage de logements et moins de bureaucratie. Le nombre de nouvelles constructions est insuffisant, estime l'organisation.

De plus, les obstacles à la densification et aux changements d’affectation sont trop nombreux, les procédures d'autorisation de construire trop longues, écrit l'Union pour le logement jeudi dans un communiqué. La nouvelle organisation demande dès lors une simplification des procédures pour la construction de nouveaux logements et un allègement des normes.

Les grands défis qui touchent le logement ne peuvent être relevés que par des mesures visant à dynamiser l'offre, selon l'Union. Cela passe notamment par la facilitation de la surélévation des bâtiments existants et le traitement égal de tous les acteurs construisant des logements, ajoute-t-elle.

Parmi les membres fondateurs de l'Union pour le logement figurent des personnalités et associations engagées dans le domaine du logement. Elles représentent les propriétaires, la branche de la construction ou encore l’économie immobilière.

/ATS