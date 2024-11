Manifestation pour le maintien de l'aciérie de Gerlafingen SO

Environ 1000 personnes ont manifesté samedi devant l'aciérie de Gerlafingen (SO) pour le maintien de l'usine. Elles ont exigé des politiques des mesures immédiates pour sauver Stahl Gerlafingen et de l'entreprise qu'elle renonce aux licenciements.

La production d'acier recyclé à Gerlafingen doit également être assurée, ont exigé les manifestants.

Les syndicats Unia et Syna, la Société suisse des employés de commerce et Employés Suisse avaient appelé à cette manifestation de solidarité. Plusieurs orateurs ont exigé que l'aciérie soit maintenue. Le ministre de l'économie Guy Parmelin doit agir, ont déclaré le conseiller aux Etats du Centre Pirmin Bischof et la conseillère aux Etats socialiste Franziska Roth, tous deux de Soleure.

'Sans acier, on ne peut plus construire', a déclaré Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse et conseiller aux Etats socialiste vaudois. 'La Suisse a besoin d'une industrie forte et de l'aciérie de Gerlafingen'. Cette dernière est la plus grande entreprise de recyclage de Suisse.

