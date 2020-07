Malgré le Covid, Givaudan maintient sa croissance au 1er semestre

Le spécialiste des arômes et des parfums Givaudan a traversé les premiers mois de crise du Covid sans trop d'encombres. Le groupe verniolan a enregistré de la croissance dans ses deux divisions. Rentabilité et bénéfice net sont en hausse sensible.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,22 milliards de francs, soit une progression de 4,1% sur un an, indique Givaudan mardi. La croissance organique a atteint 4,0%.

La division Parfums a vu ses recettes gonfler de 7,0% à 1,46 milliard de francs, tandis que l'unité Arômes a dégagé des revenus de 1,77 milliards (+1,9%).

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est envolé de 11,3% à 734 millions, pour une marge afférente de 22,8%. Le bénéfice net a pris 8,8% à 413 millions.

La performance semestrielle de Givaudan est peu ou prou conforme aux attentes. Le chiffre d'affaires est légèrement inférieur aux prévisions du consensus AWP. Les indicateurs de rentabilité dépassent les attentes. Le bénéfice net et la croissance organique sont dans la cible.

La direction estime que les objectifs 2020 sont en bonne voie d'être atteints.

/ATS