Maersk: le bénéfice net divisé par trois au 1er trimestre

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé jeudi un important recul de son bénéfice net au premier trimestre, marqué par la baisse attendue des volumes après une année 2022 exceptionnelle du fait de la surchauffe du fret maritime.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le fleuron scandinave du transport de conteneurs a dégagé un bénéfice net divisé par trois, à 2,28 milliards de dollars (2,0 milliards de francs), couplé à une baisse de 26% du chiffre d'affaires à 14,21 milliards de dollars, des résultats en deçà des attentes des analystes.

Bloomberg tablait sur un chiffre d'affaires de 14,5 milliards de dollars et un bénéfice net de 3,5 milliards.

En 2022, le groupe avait enregistré un bénéfice net faramineux, de 29,198 milliards de dollars, du jamais-vu pour une entreprise danoise, mais avait prévenu que 2023 verrait une 'normalisation' du marché.

'La poursuite de la baisse des stocks et la fluidification de la congestion ont entraîné une baisse des volumes dans tous les segments', a relevé le fleuron de l'industrie danoise dans son rapport financier.

Dans le secteur 'Ocean', qui couvre les activités maritimes, le chiffre d'affaires a été divisé par 1,5, pour atteindre 9,9 milliards de dollars, du fait de la baisse des taux de fret et des volumes causés par le ralentissement de la demande.

Toutefois, si le premier trimestre a été marqué par la poursuite du déstockage en Europe et surtout en Amérique du Nord, Maersk s'attend à une reprise progressive et une hausse des volumes transportés au cours du second semestre.

/ATS