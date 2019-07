Macron préside un défilé du 14 juillet tourné vers l'Europe

Le président français Emmanuel Macron a ouvert dimanche les festivités du 14 juillet en descendant les Champs-Elysées à bord d'un 'command car'. Le traditionnel défilé militaire qui a suivi était placé cette année sous le signe de la coopération militaire européenne.

Emmanuel Macron, dont c'est le troisième défilé de fête nationale depuis son élection en mai 2017, a entamé vers 10h00 la revue des troupes sur la célèbre avenue parisienne aux côtés de son chef d'état-major. De nombreux sifflets ont retenti à son passage, alors que le chef de l'Etat est confronté depuis plusieurs mois au mouvement de contestation des 'gilets jaunes'.

Le président a ensuite rejoint la tribune présidentielle installée place de la Concorde, où l'attendaient plusieurs dirigeants européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel.

Devant la foule massée au coeur de la capitale, le champion du monde de jet-ski français Franky Zapata a offert un époustouflant spectacle futuriste en volant debout, fusil en main, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus des Champs-Elysées sur son 'Flyboard', un engin de son invention.

'Homme volant'

Ce 'Flyboard', plateforme volante propulsée par cinq réacteurs à jet d'air, intéresse les forces spéciales françaises pour 'différentes utilisations, par exemple une plateforme logistique volante ou bien une plateforme d'assaut', a commenté la ministre des Armées Florence Parly sur France Inter.

Face au Brexit et au relâchement des liens transatlantiques sous l'ère Trump, Emmanuel Macron a fait de l'Europe de la défense l'un de ses thèmes de prédilection, jugeant crucial pour le Vieux Continent d'accroître son autonomie stratégique, en complément de l'OTAN.

Pour cette édition 2019, la France a ainsi convié une dizaine de pays européens partenaires de son armée.

'Ce sera là un beau symbole de l'Europe de la défense que nous sommes en train de construire. C'est, vous le savez, une priorité de mon mandat', a fait valoir samedi le chef de l'Etat français dans un discours devant la communauté militaire.

Partenaires européens

Outre la chancelière allemande, objet d'inquiétudes après avoir été prise ces dernières semaines de crises de tremblement, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, figurent parmi les 11 invités européens du président français. Ils ont été conviés à déjeuner à l'Elysée.

La Première ministre britannique démissionnaire Theresa May est représentée par le vice-Premier ministre David Lidington.

L'ensemble du gouvernement a également pris place dans la tribune. Avant l'arrivée du président, le ministre de la Transition écologique François de Rugy, en proie à une polémique à rebondissements sur des dîners fastueux et des travaux, s'est entretenu tout sourire avec Brigitte Macron.

Les neuf pays participant aux côtés de la France à l'Initiative européenne d'intervention (IEI) - née il y a un an sous l'impulsion du président Macron étaient représentés au sein du défilé: Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Estonie, Espagne, Portugal et Finlande, via leurs chefs d'Etat, de gouvernement ou leur ministre de la Défense. Le défilé à pied s'est ouvert sur leurs emblèmes.

Le défilé aérien a intégré notamment un avion de transport A400M allemand et un C130 espagnol. Parmi les hélicoptères qui ont clôturé le défilé figurent deux Chinook britanniques. Le Royaume-Uni, qui met actuellement à disposition de l'armée française trois hélicoptères de transport lourds au Sahel, vient de prolonger son engagement jusqu'en juin 2020, à la grande satisfaction de Paris qui manque cruellement de ce type d'équipement.

Au total, quelque 4300 militaires, 196 véhicules, 237 chevaux, 69 avions et 39 hélicoptères ont été mobilisés pour l'événement organisé sur la célèbre avenue des Champs Elysées.

Le défilé s'est achevé cette année sur un tableau composé de blessés des armées françaises, actuellement engagées sur de multiples théâtres d'opérations extérieures, du Moyen-Orient aux sables du Sahel.

/ATS