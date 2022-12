Macron célèbre la francophonie à La Nouvelle-Orléans

Le président français Emmanuel Macron s'est rendu vendredi, au dernier jour de sa visite aux Etats-Unis, à la Nouvelle-Orléans pour célébrer la francophonie. Il y a rencontré l'entrepreneur américain Elon Musk.

En bras de chemise, le président français s'est offert avec sa femme Brigitte une déambulation dans les petites rues très animées du centre-ville. Il a été accueilli avec des 'Bienvenue Monsieur' en français.

La première dame française et lui ont posé avec de jeunes enfants dans les bras que leur confiaient des parents pour une photographie. Ce moment tranche avec les deux premiers jours très officiels de sa visite, avec notamment une réception fastueuse à la Maison-Blanche par le président américain Joe Biden.

Après cette promenade, Emmanuel Macron a annoncé au musée d'art de la Nouvelle-Orléans un nouveau plan, 'French For All', pour favoriser l'enseignement du français aux Etats-Unis.

Rencontre surprise

Pour faire du français 'une langue d'opportunités culturelles, économiques' et rendre sa pratique moins 'élitiste', le programme vise à 'élargir et développer' l'enseignement de la langue de Molière 'de la maternelle à l'enseignement supérieur', a déclaré le président français.

Mais avant sa prise de parole, M. Macron a rencontré pendant une heure Elon Musk, l'homme le plus riche au monde et fantasque patron de Tesla, SpaceX et désormais Twitter, réseau social où il a limité la modération et supprimé des milliers d'emplois.

Le président français a tweeté qu'il avait eu 'une discussion claire et sincère' avec M. Musk et échangé notamment sur de 'futurs projets industriels verts, comme la production de véhicules électriques et de batteries'.

'Conditions d'utilisation transparentes, renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d'expression: Twitter doit faire l'effort de se conformer à la réglementation européenne', a ajouté le président français, qui n'a pas répondu aux questions de la presse sur cette rencontre surprise.

Elon Musk s'est dit, en réponse, 'impatient' au sujet de 'projets enthousiasmants en France', sans les détailler davantage.

