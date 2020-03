M. Prix continue de faire pression sur les transports publics

Monsieur Prix continue de surveiller de près les tarifs pratiqués par les transports publics. Il met aussi l'accent sur les prix appliqués dans les infrastructures de base et la santé. Ces domaines figurent en bonne place parmi les préoccupations des consommateurs.

Après les résultats obtenus en 2018 touchant les transports publics, le Surveillant des prix s’est entendu avec les CFF sur un ensemble de mesures en faveur de la clientèle, peut-on lire lundi dans son rapport annuel.

Selon les informations des CFF, les indemnités qui en découlent s’élèvent à quelque 230 millions de francs. Les 2,6 millions de titulaires d’un abonnement demi-tarif ont ainsi tous reçu 15 francs.

Transport public: les prix ont grimpé

Reste que les tarifs de l’ensemble des transports publics ont connu une progression continue dans le passé, si on les compare avec le prix du transport privé, peut-on lire plus loin.

Si le coût au kilomètre du transport individuel motorisé a progressé moins fortement que l’indice suisse des prix à la consommation entre 1990 et 2016, la hausse du prix des transports publics a été nettement supérieure au renchérissement général.

Dans le trafic régional, la tendance est manifeste, selon le Surveillant des prix. Compte tenu de la réduction en vue du coût de la production des services de transport (prix du sillon), il estime que des baisses tarifaires générales seront non seulement possibles mais encore nécessaires, dès décembre 2020.

Inégaux devant les billets dégriffés

Ces dernières années, la coexistence des tarifs dans le service direct et plusieurs communautés tarifaires a suscité à plusieurs reprises des critiques et de l’incompréhension. À ce jour, les billets dégriffés, par exemple, ne sont pas proposés au sein des communautés tarifaires, de sorte que les longs trajets coûtent parfois moins cher que les trajets courts.

Le Surveillant des prix considère que les rabais liés au trafic longue distance peuvent également être consentis par les communautés tarifaires. Mais jusqu’ici, celles-ci se sont montrées très réticentes vis-à-vis de sa requête, quand elles ne l’ont pas tout bonnement rejetée.

M. Prix a encore mis son nez dans bien d'autres secteurs. Les tarifs de la Poste, le marché du gaz et de l'électricité comme le domaine des télécommunications ont aussi passé à la moulinette. Il n'a pas non plus épargné les coûts de la santé, comme ceux du placement en institution et de l’accompagnement sociopédagogique des familles.

Enfin, des sujets plus environnementaux ont retenu son attention comme l’approvisionnement en eau, l’épuration des eaux et l’élimination des déchets.

/ATS