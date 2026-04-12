Lufthansa: nouvelles perturbations lundi et mardi dues à la grève

En raison de la grève annoncée lundi et mardi chez Lufthansa, il faut s'attendre à nouveau ...
Lufthansa: nouvelles perturbations lundi et mardi dues à la grève

Lufthansa: nouvelles perturbations lundi et mardi dues à la grève

Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

En raison de la grève annoncée lundi et mardi chez Lufthansa, il faut s'attendre à nouveau à des annulations de vols en Suisse. Vendredi, plusieurs liaisons au départ et à destination de l'Allemagne avaient déjà été annulées.

À ce stade, deux rotations avec Francfort et Munich sont annulées lundi, a dit à Keystone-ATS un porte-parole de Genève Aéroport. Les passagers sont priés de contacter la compagnie pour obtenir les meilleures indications.

A l’aéroport de Zurich, quatre vols aller et retour de la Lufthansa entre Zurich et Francfort sont touchés lundi. Aucune information n'est encore disponible pour mardi.

Selon les informations fournies par le groupe Lufthansa, ces annulations de vols sont dues à une grève du personnel navigant technique. Le mouvement de grève est prévu de lundi 00h01 à mardi 23h59.

Vendredi, une grève des agents de bord de Lufthansa avait également entraîné des annulations en Suisse. Huit vols ont été supprimés à Bâle, quatre à Genève et six à Zurich.

/ATS
 

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