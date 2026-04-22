Lucerne baptise une place au nom de la politicienne Judith Stamm

La ville de Lucerne a rendu hommage, mercredi soir, à l'ancienne conseillère nationale Judith ...
Lucerne baptise une place au nom de la politicienne Judith Stamm

Lucerne baptise une place au nom de la politicienne Judith Stamm

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

La ville de Lucerne a rendu hommage, mercredi soir, à l'ancienne conseillère nationale Judith Stamm baptisant une place à son nom. Située à proximité immédiate de la gare centrale, ce lieu a été aménagé entre un grand hôtel et un nouveau bâtiment de la HES.

Née en 1934, Judith Stamm est décédée en 2022 à l'âge de 88 ans. L'ancienne présidente du Conseil national a été la première inspectrice de la police criminelle lucernoise, puis juge des mineurs.

Zurichoise d'origine, elle a siégé pour le PDC lucernois au Conseil national de 1983 à 1999. Elle a présidé la Chambre du peuple de fin 1996 à fin 1997. À travers une motion, la politicienne est à l'origine de la création du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, en 1988. Elle s'est aussi engagée notamment pour la solution des délais en matière d'avortement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pérou: deux ministres démissionnent à cause de l'achat de F-16

Pérou: deux ministres démissionnent à cause de l'achat de F-16

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 20:02

UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 17:34

Le WWF appelle à consommer des espèces invasives en Grèce

Le WWF appelle à consommer des espèces invasives en Grèce

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 17:06

Dans le viseur du gouvernement, UBS doit relever ses fonds propres

Dans le viseur du gouvernement, UBS doit relever ses fonds propres

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 16:03

Articles les plus lus

Le voyagiste TUI abaisse ses objectifs du fait de la guerre

Le voyagiste TUI abaisse ses objectifs du fait de la guerre

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 13:50

Boeing: résultats meilleurs qu'attendus au 1er trimestre

Boeing: résultats meilleurs qu'attendus au 1er trimestre

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 14:27

Déficit: l'Italie compte passer sous la barre des 3% en 2026

Déficit: l'Italie compte passer sous la barre des 3% en 2026

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 15:36

Comptes 2025 de la Ville de Genève meilleurs que prévu

Comptes 2025 de la Ville de Genève meilleurs que prévu

Économie    Actualisé le 22.04.2026 - 15:56