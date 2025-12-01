Loyers: taux de référence maintenu à 1,25%
L'Office fédéral du logement (OFL) maintient lundi à 1,25% le taux hypothécaire de référence ...
RTN
Photo: Alerte Info
