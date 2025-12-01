Loyers: taux de référence maintenu à 1,25%

L'Office fédéral du logement (OFL) maintient lundi à 1,25% le taux hypothécaire de référence ...
Loyers: taux de référence maintenu à 1,25%

Loyers: taux de référence maintenu à 1,25%

Photo: Alerte Info

L'Office fédéral du logement (OFL) maintient lundi à 1,25% le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail, à l'occasion de son examen trimestriel de la situation. Cet indicateur avait été ramené début septembre 1,50% à 1,25%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Martin Pfister en Belgique pour mieux connaître le jet F-35

Martin Pfister en Belgique pour mieux connaître le jet F-35

Économie    Actualisé le 01.12.2025 - 08:31

Revenus records pour les fabricants d'armes, à cause des tensions

Revenus records pour les fabricants d'armes, à cause des tensions

Économie    Actualisé le 01.12.2025 - 00:27

Les Zurichois restreignent le droit des grandes villes au 30 km/h

Les Zurichois restreignent le droit des grandes villes au 30 km/h

Économie    Actualisé le 30.11.2025 - 16:24

Espagne: l'opposition de droite rassemblée à Madrid

Espagne: l'opposition de droite rassemblée à Madrid

Économie    Actualisé le 30.11.2025 - 15:15

Articles les plus lus