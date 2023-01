Loup: pas de référendum contre la loi sur la chasse

Les organisations environnementales Pro Natura, WWF Suisse, BirdLife Suisse et le Groupe Loup Suisse renoncent à lancer un référendum contre la loi révisée sur la chasse. Une coexistence entre l'homme et le loup est possible sur la base de ce texte.

En décembre 2022, le Parlement a manqué l'occasion d'adopter une loi techniquement convaincante qui aurait permis de réguler l'espèce en faisant clairement référence aux dommages et aurait ainsi permis d'aborder plus efficacement les défis de l'agriculture et de l'économie alpestre, peut-on lire dans un communiqué commun des organisations environnementales publié samedi.

Malgré cela, la coexistence avec le loup peut réussir sur la base de la loi désormais révisée. La réglementation au moyen d'une ordonnance sur la chasse qui ne mette pas en danger la population de loups et qui renforce la protection des troupeaux, ainsi que sa mise en œuvre commune par les exploitants d'alpage, les agriculteurs, les forestiers, les protecteurs de la nature, les cantons et les communes, sont déterminantes.

/ATS