Lonza relève ses objectifs annuels après un solide premier semestre

Le sous-traitant pharmaceutique Lonza a engrangé des recettes en forte hausse au premier semestre, portées par la croissance des activités de sous-traitance pharmaceutique.

Les objectifs financiers annuels, de recettes et de marge opérationnelle, sont revus à la hausse, indique mercredi le bâlois. Les ventes se sont inscrites en hausse de 17,0% sur un an à 3,58 milliards. A taux de change constant, la progression atteint 19,0% sur un an.

Le résultat d'exploitation (Ebitda) de base est ressorti à 1,06 milliard, en hausse de 18,6%, pour une marge afférente de 29,6%. Le bénéfice net est ressorti à 426 millions, en hausse de 29,1%.

En moyenne, les analystes consultés par AWP tablaient sur des ventes de 3,49 milliards de francs tandis que le bénéfice net était escompté à 428 millions. L'Ebitda de base était attendu à 998 millions, pour une marge afférente de 28,5%.

Les objectifs financiers sont revus à la hausse avec des ventes attendues en hausse de 20-21% dans la sous-traitance pharmaceutique (CDMO), contre 'approchant 20% auparavant. La marge Ebitda de base est quant à elle attendue entre 30 et 31%, contre approchant 30% précédemment. Les effets de change devraient peser sur le chiffre d'affaires à hauteur de -2,5% à -3,5%.

/ATS